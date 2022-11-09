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لبنان

انفجار لغم واصابة أحد عناصر الجيش السوري... اليكم ما حصل على الحدود اللبنانية-السورية

Lebanon 24
09-11-2022 | 11:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة عنصر من حرس الحدود في الجيش السوري في قدمه جراء إنفجار لغم أرضي عند الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا، قبالة 
بلدة خط البترول اللبنانية في منطقة وادي خالد الحدودية.
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