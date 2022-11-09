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لبنان

توقيف شخص كان يقطع أشجارا معمرة في الضنية

Lebanon 24
09-11-2022 | 12:23
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أوقفت دورية من الجيش ومكتب أحراج الضنية المدعو ع. ن. بتهمة قطع أشجار صنوبر معمّرة داخل أرض خاصة في حرج بيت جيدة في بلدة عاصون ـ الضنية، واقتادته إلى التحقيق.
 
والموقوف قام بقطع أشجار الصنوبر بعد الإتفاق مع أحد مالكي الأرض على أجر يقتضيه، قبل أن ينشب خلاف بين المعتدي ومالك آخر للأرض. و قد جرى تحويل المعتدي مع المضبوطات من الحطب وآليته "بيك آب" إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقة.
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