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لبنان

بخاري: علاقتنا مع العشائر العربية محل اعتزاز وافتخار

Lebanon 24
09-11-2022 | 12:32
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استقبل السفير السعودي وليد بخاري في مقر السفارة، وفدا من عشيرة الحروك، ضم عدداً من الوجهاء والمشايخ، بحضور النائب محمد سليمان، حيث جرى عرض للعلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية مع أبناء العشائر العربية.
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واكد بخاري ان "العلاقة مع العشائر العربية كانت ولا تزال محل اعتزاز وافتخار بقيمهم وأصالتهم".

من جهته، أكد الوفد هويته "العربية وأهمية وحدة الصف لحماية لبنان وعروبته وسيادته".
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