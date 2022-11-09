بوشكيان بحث مع بكداش في طلب الصناعات الورقية تزويدها سعر الطاقة بالكلفة

"أولا: التحضير للمنتدى السنوي 2022 لبرنامج 16 LIRAثانيا: أطر تنفيذ المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي " تحفيز النظام البيئي للابتكار في لبنان" Stimulating the Innovation Ecosystem in Lebanon بالتعاون مع بيريتك ( Berytech ). وتم التواصل مع رئيس بيريتك المهندس مارون شماس عبر تقنية Zoom، لايضاح بعض المسائل التي تحتاج الى المزيد من البلورة.ثالثا: مصادر التمويل من الجهات المانحة".وأكد الوزير بوشكيان أهمية "الثقة الممنوحة لـ IRALEB وضرورة البناء عليها، ودخولها السريع في ميادين الأبحاث والتطوير".بكداشوكان بوشكيان التقى وفدا من نقابة أصحاب الصناعات الورقية برئاسة نائب رئيس جمعية الصناعيين نائب رئيس النقابة زياد بكداش. وعرض بكداش تطور القطاع الصناعي ومشاكله التي تشكل عائقا أمام المزيد من النمو والازدهار والتحديث في الانتاج.وأكد بوشكيان أن "الصناعيين هم بمثابة قوة الدفع للاقتصاد والمجتمع والقوى العاملة، وهم الحصن المنيع للتوازن والاستقرار والانفتاح والتصدير الى أسواق خارجية تقليدية وجديدة".وتحدث بكداش عن "مشكلة قديمة - متجددة تصيب مجمل القطاع الصناعي، ولا سيما الصناعات التي تستخدم طاقة مكثفة في الانتاج كصناعة الورق والكرتون والتدوير"، مشيرا الى انها "تتمثل حاليا بالتسعيرة الجديدة لكلفة كيلوات الكهرباء التي رُفعت بشكل كبير يشكل عبئا كبيرا واضافيا على هذه الصناعات"، مطالبا ب"تزويد الصناعيين بالكهرباء بسعر الكلفة الحقيقية، في مبادرة دعم من الدولة للقطاع الانتاجي الأول في لبنان.وبعد نقاش مستفيض".وأبدى بوشكيان تفهمه للموضوع، وأكد أنه "سينقل هذا المطلب الى وزير الطاقة والمياه وإلى القيمين على مؤسسة كهرباء لبنان لدراسة الموضوع، وتبيان مدى قدرة تنفيذه".