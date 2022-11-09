السفارة الفرنسية: زيارة غريو أتت لإعادة تأكيد التزام فرنسا الثابت تقوية قوى الأمن

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أعلنت السفارة الفرنسية عبر "تويتر" عن "زيارة السفيرة آن غريو لفرع الحماية والتدخل في قوى الأمن الداخلي، بحضور اللواء عماد عثمان، لإعادة تأكيد التزام فرنسا الثابت تقوية القوى الأمنية اللبنانية بصفتها دعامة الاستقرار في البلاد".وقالت: "يشمل التعاون الوثيق بين فرع الحماية والتدخل وفرق التدخل الفرنسية مجالات عدة منها: مرافقة الوحدات الفرنسية من الداخل، دورات تدريبية أولية ومستمرة، وتقديم المعدات التقنية والتكتيكية".