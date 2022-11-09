Advertisement

لبنان

السفارة الفرنسية: زيارة غريو أتت لإعادة تأكيد التزام فرنسا الثابت تقوية قوى الأمن

Lebanon 24
09-11-2022 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1009115-638036200082100810.jpg
Doc-P-1009115-638036200082100810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السفارة الفرنسية عبر "تويتر" عن "زيارة السفيرة آن غريو لفرع الحماية والتدخل في قوى الأمن الداخلي، بحضور اللواء عماد عثمان، لإعادة تأكيد التزام فرنسا الثابت تقوية القوى الأمنية اللبنانية بصفتها دعامة الاستقرار في البلاد".
Advertisement

وقالت: "يشمل التعاون الوثيق بين فرع الحماية والتدخل وفرق التدخل الفرنسية مجالات عدة منها: مرافقة الوحدات الفرنسية من الداخل، دورات تدريبية أولية ومستمرة، وتقديم المعدات التقنية والتكتيكية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:18 | 2022-11-09
15:14 | 2022-11-09
14:41 | 2022-11-09
14:00 | 2022-11-09
13:53 | 2022-11-09
13:36 | 2022-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website