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لبنان

لمن سيصوّت نواب التغيير غداً... هذا ما كشفه النائب ملحم خلف

Lebanon 24
09-11-2022 | 13:17
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اكد النائب ملحم خلف ان تكتل النواب التغييريين ما زال قائما حتى اللحظة على الرغم من التباين والاختلاف في الأراء بين أعضائه الذين يملك كل واحد منهم خلفية وتوجها معينا.
 
ورأى في حديث للـ"MTV" ان " القوى السياسية التقليدية مربكة ولم تستطع حتى الساعة من تحديد خياراتها الرئاسية".
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واعتبر ان " مبادرة النواب التغييريين الرئاسية ما زالت قائمة ، والجميع مسؤول عن انتاج رئيس جديد للجمهورية في هذه المرحلة الصعبة".
 
وحول الخيارات الممكنة لجلسة الغد ، لم يحدد خلف الاسم الذي سيصوّت له نواب التغيير، معتبرا ان "التواصل ما زال مستمرا لتحديد الخيرات الممكنة".
 
 

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