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لبنان

أبو فاعور: لا ينفع أن نطرح اسما غير معوّض.. وهذا ما قاله عن فرنجية

Lebanon 24
09-11-2022 | 13:13
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أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور أنه "لا نقاش جديّ في الرئاسة قبل انتهاء الارباك عند الثامن من آذار باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه برّي بسبب فيتو النائب جبران باسيل"، مشيراً إلى أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية "لن يقبل بأن يكون مرشح جزء من 8 آذار". 
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وفي حديث للـ"أم تي في"، قال أبو فاعور: "لن نقبل بمرشح في الثامن من آذار والنقاش بدأ حول تسوية شاملة تطال رئاسة الحكومة ولكن النقاش الفعلي يبقى حول رئاسة الجمهورية". 
 
وأشار إلى أنه "لا ينفع أن نطرح اسما غير النائب ميشال معوّض ما دامت فكرة القبول بمرشح وفاقي غير موجودة لدى الطرف الآخر، مؤكداً أن "انعقاد الدورة الثانية الخميس اذا لم ينسحب التيار الوطني الحر ترفع من حظوظ معوّض". 
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