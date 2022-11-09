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لبنان

الى المدخنين.. اليكم الاسعار الجديدة للسجائر والمعسل في لبنان

Lebanon 24
09-11-2022 | 13:21
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نشرت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، اللائحة الجديدة لأسعار مبيع أنواع السجائر والمعسل في لبنان، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة.

وجاءت الأسعار الجديدة على الشكل التالي:
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