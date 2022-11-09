الى المدخنين.. اليكم الاسعار الجديدة للسجائر والمعسل في لبنان



نشرت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، اللائحة الجديدة لأسعار مبيع أنواع السجائر والمعسل في لبنان، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة.



وجاءت الأسعار الجديدة على الشكل التالي:

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