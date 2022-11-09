بلدية مشحا: فحوصات المياه في البلدة اظهرت خلوها من الكوليرا

أعلنت بلدية مشحا في بيان، أنه "نتيجة الفحوصات المخبرية التي أجريت لمياه عين الدلبة - عين البرك - عين الجامع وعين الخرنوبة، والتي أُخذت عينات منها وأجريت فحوصات عليها في مختبر التحاليل الطبية في مستشفى حلبا الحكومي، أظهرت خلوها من أي تلوث لبكتيريا الكوليرا".

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