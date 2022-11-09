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لبنان

ميريام سكاف ترّد على تغريدة القاضية عون: نتواجه في المحاكم

Lebanon 24
09-11-2022 | 14:41
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قالت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف عبر "تويتر":
 
"كنّا نسمع روايات عن القضاء بس اليوم  قدمتلنا القاضية غادة عون الدليل القاطع عن قضاة بيشتغلوا باش كاتب عند زعمائهم السياسيين. 
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اليوم اعطتنا عون مستند رسمي عن تبعيتها وسقطت بورقة مزورة.
 بيت سكاف ورقة بيضا بتاريخ سياسي اسود حضرتك دخلتيه اليوم   ونتواجه في المحاكم".
 
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