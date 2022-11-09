ميريام سكاف ترّد على تغريدة القاضية عون: نتواجه في المحاكم

قالت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف عبر "تويتر":

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"كنّا نسمع روايات عن القضاء بس اليوم قدمتلنا القاضية غادة عون الدليل القاطع عن قضاة بيشتغلوا باش كاتب عند زعمائهم السياسيين.اليوم اعطتنا عون مستند رسمي عن تبعيتها وسقطت بورقة مزورة.بيت سكاف ورقة بيضا بتاريخ سياسي اسود حضرتك دخلتيه اليوم ونتواجه في المحاكم".