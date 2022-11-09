ميريام سكاف ترّد على تغريدة القاضية عون: نتواجه في المحاكم

كنّا نسمع روايات عن القضاء بس اليوم قدمتلنا القاضية غادة عون الدليل القاطع عن قضاة بيشتغلوا باش كاتب عند زعمائهم السياسيين.
اليوم اعطتنا عون مستند رسمي عن تبعيتها وسقطت بورقة مزورة.
بيت سكاف ورقة بيضا بتاريخ سياسي اسود حضرتك دخلتيه اليوم ونتواجه في المحاكم pic.twitter.com/jle5ARMt4S
— Myriam Skaff (@MyriamSkaff) November 9, 2022
كنّا نسمع روايات عن القضاء بس اليوم قدمتلنا القاضية غادة عون الدليل القاطع عن قضاة بيشتغلوا باش كاتب عند زعمائهم السياسيين.
اليوم اعطتنا عون مستند رسمي عن تبعيتها وسقطت بورقة مزورة.
بيت سكاف ورقة بيضا بتاريخ سياسي اسود حضرتك دخلتيه اليوم ونتواجه في المحاكم pic.twitter.com/jle5ARMt4S