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لبنان

العدو الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة داخل مزارع شبعا

Lebanon 24
09-11-2022 | 15:18
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 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن جيش العدو الاسرائيلي أطلق قنابل مضيئة من مواقعه داخل مزارع شبعا المحتلة فوق موقع الرادار.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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مزارع شبعا

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