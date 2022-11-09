المزيد من اصابات "الكوليرا"... اليكم كيف توزعت الحالات

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل "35 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي إلى490 ، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18".



كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.

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