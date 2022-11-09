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لبنان
الأموال المخصصة للمدارس وصناديقها... هذا ما اوضحته وزارة التربية
Lebanon 24
09-11-2022
|
16:17
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رد المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان ، "على الأبواق التي تنشط وتنشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأموال المخصصة للمدارس وصناديقها ، وأوضح الآتي : إن الأموال التي تم تحويلها إلى صناديق المدارس والثانويات الرسمية في خلال العام الدراسي الماضي ، لم تستطع هذه المؤسسات سحبها بالمبالغ الضرورية لتغطية مصاريفها التشغيلية ، وسداد التعويضات المترتبة على هذه الصناديق ، مما استدعى تدخل معالي وزير التربية مرارا مع المصارف من أجل كل مدرسة بالاسم لرفع سقوف السحوبات ، ولكن المصارف لم تلتزم السماح بسحب كل المطلوب ، وقد اجتمع الوزير مرات عدة مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ، وتم التدخل لدى المصارف لتحسين الوضع ورفع السقوف ولكنها بقيت دون المطلوب ، مما أبقى في صناديق المدارس لدى المصارف مبالغ لاستخدامها في خلال العام الدراسي الحالي لتأمين الصيانة والمصاريف التشغيلية والمتأخرات.
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وهذا يعني أن أموال الصناديق لا تزال متوافرة في جزء كبير منها بسبب تدني سقوف السحب .
أما الارقام التي يتم نشرها عن رسوم التسجيل والمساهمات في صناديق المدارس ،فإن التعليم في المرحلة الأساسية مجاني وإلزامي بحسب القوانين النافذة وبالتالي لا يدفع المواطن أي مبلغ ، وفي المرحلة الثانوية يدفع الأهل مساهمة لصندوق مجلس الأهل تراوح بين خمسمائة ألف وسبعمائة وخمسين ألف ليرة . وبالتالي ليس هناك من مبلغ مطلوب قيمته مليون ومائتي ألف ليرة .
لذا يضع المكتب الإعلامي في وزارة التربية هذه الحقائق أمام الرأي العام ، ويدعوه إلى عدم الاستماع الى التجني والتفاهات الصادرة عن جهات لا تستحق أن تنتمي إلى قطاع التربية والتعليم ، وهدفها الضوضاء وسرقة أضواء باتت شاحبة نتيجة الإصرار على نشر الأكاذيب لكسب العطف ".
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