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لبنان
نصيحة
Lebanon 24
09-11-2022
|
17:07
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سمع مرجع رسمي من وزير مفوّض في عاصمة روحية نصيحة تقضي باستمرار التنسيق مع مرجع روحي كبير، في هذه المرحلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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