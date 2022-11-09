رأى عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني أن "تخوّف مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف من ان يؤول الفراغ الرئاسي بالتوازي مع عدم وجود حكومة أصيلة، إلى تفكك كامل للدولة اللبنانية، قد يكون في مكانه الصحيح، خصوصا في ظل وجود فريق يتصرف وفقا لما تمليه عليه مصالحه الشخصية وطموحاته السياسية والرئاسية".

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واعتبر ان "الباسيلية السياسية التي لا تعترف لا بشراكة الآخرين، ولا بحقهم في اختيار رئيس الدولة، تساهم مباشرة في سوق البلاد نحو التفكك والزوال، إلا ان ما فات باسيل ومن يدور في فلكه، هو ان في لبنان، من شكل طيلة العهود السابقة، ويشكل اليوم، الدرع الأمينة لتحرير الجمهورية اللبنانية من الهيمنة والوصايات وبقائها سيدة حرة ومستقلة".

ولفت البعريني في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية إلى ان "باسيل لم يتّعظ نسبة لحداثته في الشأن العام، من تجارب عمّه العسكرية والسياسية، التي انتهت بالتأكيد على أن لبنان لا يحكم إلا بالشراكة الكاملة والحقيقية بين مكوناته، وأن العيش المشترك خط أحمرا لا يمكن لأي جنرال او زعيم او تيار سياسي ان يتجاوزه".

وأكد أنه "لن يعارض في المقابل التوافق على انتخاب سليمان فرنجية رئيسا فيما لو التزم بالشروط المطلوبة، ومن ضمنها الاستراتيجية الدفاعية، وبناء أطيب العلاقات مع العالم العربي، لاسيما الدول الخليجية منه، وإطلاق عجلة الإصلاحات، وتطبيق اتفاق الطائف تطبيقا كاملا، فالرجل وبالرغم من كونه يدفع ثمن انتمائه الى محور معين، إلا انه يبقى أهلا للثقة بوطنيته ومصداقيته".

(الأنباء الكويتية)