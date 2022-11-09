كواليس سياسية: "إلا سمير جعجع"

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كتبت" الاخبار": زارت السفيرة الفرنسية آن غريو مسؤولين في حزب الله أخيراً، وأوصلت «تمنياً» من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يساعد الحزب في التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة، وطرحت عدداً من أسماء المرشحين، كما حاولت أن تستفسر عن الأسماء التي يرشحها الحزب، إلا أنها تبلّغت ممن التقتهم بـ"أننا لم نتخذ قراراً نهائياً بعد في شأن المرشحين"، وأن الحزب يعتبر كل المرشحين "طبيعيين" باستثناء سمير جعجع.وفي " الاخبار" ايضا: طلب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من نواب كتلة اللقاء الديموقراطي الابتعاد عن أي حملات إعلامية ضد التيار الوطني الحر وحزب الله لأنه لا يريد في هذه المرحلة الدخول في أي نوع من السجالات. وبعد التزام نواب اللقاء لوحظ أن النائب مروان حمادة بقي يغرد وحيداً كونه يتمتع بوضع خاص في الكتلة، فيما عُلم أن جنبلاط تمنى عليه خصوصاً الاستجابة لتمنّي المختارة.