الموسوي: نرفض ان تكون جرود نحلة مطمراً للنفايات الملوثة

غرد النائب ابراهيم الموسوي عبر حسابه على التويتر قائلا: "نرفض ان تكون جرود نحلة والسلسلة الشرقية التي هي خزان مياهنا الجوفية وثروتنا المائية مطمراً للنفايات الملوثة اشعاعيا. لن يكون ذلك ابدا، فليعالجوها خارج لبنان".

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