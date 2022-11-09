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لبنان
الموسوي: نرفض ان تكون جرود نحلة مطمراً للنفايات الملوثة
Lebanon 24
09-11-2022
|
23:45
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غرد النائب ابراهيم الموسوي عبر حسابه على التويتر قائلا: "نرفض ان تكون جرود نحلة والسلسلة الشرقية التي هي خزان مياهنا الجوفية وثروتنا المائية مطمراً للنفايات الملوثة اشعاعيا. لن يكون ذلك ابدا، فليعالجوها خارج لبنان".
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