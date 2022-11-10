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لبنان

موقف ماكرون الاخير مؤشر الى استمرار المساعي الفرنسية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-11-2022 | 01:00
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شكل الموقف الذي عبّر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال"قمة المناخ" في سرم الشيخ اشارة اساسية الى مضي فرنسا في مسعاها لمعالجة الاوضاع اللبنانية.
فالرئيس الفرنسي اكد بوضوح" أولوية اجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتطام عمل المؤسسات".وجدد تأكيد وقوف فرنسا الى جانب لبنان ودعمه بكل الوسائل والطرق".
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وفي ترجمة عملية لهذا المسعى، شهدت الايام الماضية حركة فرنسية باتجاه أكثر من طرف سياسي لبناني لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية، وقد حصل أكثر من لقاء بين السفيرة الفرنسية في لبنان  آن غربو ومسؤولين في حزب الله، بالتوازي مع لقاءات شملت النائب جبران باسيل ومسؤولين آخرين.
وفي المعلومات ان الموقف الفرنسي الذي تعبّر عنه السفيرة غريو في اجتماعاتها المكثفة يشدّد على انتخاب الرئيس العتيد، وضرورة أن تستمر الحكومة في عملها، وتواكب شؤون الناس وتُجري الإصلاحات المطلوبة، والتي من شأنها أن تفتح الطريق أمام مؤتمر الدول المانحة، بعدما تكون قد أعدّت هذه الحكومة ورقة متكاملة دون انتظار حكومة العهد الأولى.
وبحسب المعطيات" فقد وضع الفرنسيون مواصفات للرئيس بأن يكون قادراً على الحوار والتواصل مع الجميع في الداخل والخارج وذا شخصية توافقية ووفاقية".
وتضيف المعطيات"ان فرنسا  على بيّنة من صعوبة الوضع اللبناني والتعقيدات المحيطة بالإستحقاق الرئاسي، ولذلك ستواصل إتصالاتها مع المعنيين لاسيما الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حلول تفضي إلى التوافق على رئيس جديد للبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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