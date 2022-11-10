Advertisement

لبنان

أسماء جديدة مرشحة للرئاسة وهذه هي"بروفيلاتها"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-11-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1009226-638036645797478804.jpg
Doc-P-1009226-638036645797478804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُلم أن إحدى المرجعيات الاساسية أبلغت" المعنيين" اسمي شخصيتين تقترحهما للرئاسة، الاول وزير سابق والثاني شخصية غير مدنية سابقة.
كما عُلم أن خيار "تكتل نيابي"وازن وقع على شخصيتين هما وزير سابق"ينظّر قانونيا" بكثرة هذه الايام ووزير سابق متخصص يتولى منصبا خارجيا رفيعا.
Advertisement
لكن اوساطا سياسية معنية اشارت الى ان"المنظّر القانوني" غير مقبول من مرجعية روحية، ومرد ذلك أنه يساير كل القوى السياسية ولا يتخد الموقف المطلوب في الأوقات الصعبة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-11-10
11:17 | 2022-11-10
10:45 | 2022-11-10
10:43 | 2022-11-10
10:35 | 2022-11-10
10:33 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website