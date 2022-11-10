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عُلم أن إحدى المرجعيات الاساسية أبلغت" المعنيين" اسمي شخصيتين تقترحهما للرئاسة، الاول وزير سابق والثاني شخصية غير مدنية سابقة.كما عُلم أن خيار "تكتل نيابي"وازن وقع على شخصيتين هما وزير سابق"ينظّر قانونيا" بكثرة هذه الايام ووزير سابق متخصص يتولى منصبا خارجيا رفيعا.لكن اوساطا سياسية معنية اشارت الى ان"المنظّر القانوني" غير مقبول من مرجعية روحية، ومرد ذلك أنه يساير كل القوى السياسية ولا يتخد الموقف المطلوب في الأوقات الصعبة.