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لبنان

الخلاف يتسع بين مرشحين رئاسيين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-11-2022 | 02:15
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يتسع الخلاف بشكل لافت بين نائبين حاليين مرشحين للانتخابات الرئاسية بعد ان كانا متحالفين بشكل علني خلال المرحلة الماضية.
ويبدو ان الخلاف بين النائبين،الاول كسرواني الهوية والثاني شمالي الهوى، سببه مساعي بدأها الاول لتسويق نفسه رئاسيا من خلال التواصل مع المرجعيات السياسية والروحية الامر الذي اعتبره الثاني محاولة لقطع الطريق عليه.
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ويزداد التنافس الرئاسي داخل كل فريق سياسي في ظل وجود عدد كبير من الطامحين الرئاسيين الذين يعملون على تحسين شروطهم وضرب حظوظ منافسيهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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