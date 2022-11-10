هل يبقى ميشال معوّض مرشّحهم؟

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استبعدت أوساط سياسيّة متابعة للملف الرئاسيّ، أنّ يعمد النواب الذين يدعمون رئيس "حركة الإستقلال" ميشال معوّض إلى طرح إسم آخر خلال الجلسات المقبلة، لأنّ التوافق على مرشّحٍ جامع لا يزال غير متوفر، وخصوصاً وأنّ" فريق الثامن من آذار" لم يُعلن عن مرشّحه حتّى اللحظة، مع رفض رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل التصويت لرئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة.أضافت الأوساط أنّ كتل "القوّات" و"الكتائب" والحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" لا تزال تعمل على التشاور مع بقيّة نواب المعارضة من أجل زيادة الأصوات الداعمة لمعوّض.