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لبنان

بلدية تكافح "الكوليرا" بهذه الطريقة  

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-11-2022 | 04:45
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تفادياً لخطر الملوثات والجراثيم التي من الممكن ان تنقل فيروس الكوليرا، تقوم بلدية الغبيري بحملة لتنظيف "الأرصفة" أي مكافحة العربات والمحلات التي تبيع المأكولات بشكل لا تستوفي فيه شروط النظافة وخصوصاً لناحية استخدام المياه، بعد اكتشاف وجود عدد لا يستهان به من خزانات المياه التي تبيع مياه الشرب للمنازل وثبت عدم نظافتها في منطقة الغبيري والجوار. كما تشمل الحملة، حسبما أشار مصدر مطلع، مضاعفة المراقبة على محلات بيع اللحوم والدجاج، واستكمال ملاحقة أصحاب الصهاريج لتعقيم وتنظيف خزاناتهم، وفي حال التمنع من إعطاء عينات للفحص، تعمل البلدية على حجز الصهاريج والارواق الثبوتية الخاصة بالسائق.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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