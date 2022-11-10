عدّاد كورونا في لبنان... اليكم آخر الارقام

اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل "70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219425.

كذلك، تم تسجيل حالة وفاة واحدة رفعت العدد التراكمي الى 10717.

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