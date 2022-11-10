Advertisement

لبنان

عدّاد كورونا في لبنان... اليكم آخر الارقام

Lebanon 24
10-11-2022 | 01:14
A-
A+
Doc-P-1009232-638036656612322123.jpg
Doc-P-1009232-638036656612322123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل "70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219425.
 
 
كذلك، تم تسجيل حالة وفاة واحدة رفعت العدد التراكمي الى 10717. 
Advertisement
".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
آخر أرقام "كورونا" في لبنان.. إليكم بيان وزارة الصحّة
lebanon 24
10/11/2022 18:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كورونا لبنان... كم بلغ عدد الاصابات الجديدة؟
lebanon 24
10/11/2022 18:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم إصابات ووفيات كورونا الجديدة في لبنان (صورة)
lebanon 24
10/11/2022 18:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
lebanon 24
10/11/2022 18:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-11-10
11:17 | 2022-11-10
10:45 | 2022-11-10
10:43 | 2022-11-10
10:35 | 2022-11-10
10:33 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website