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لبنان

خبرٌ يتعلّق بسحوبات الليرة والدولار.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
10-11-2022 | 03:45
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كشفت مصادر معنيّة بالقطاع المصرفي أن هناك مصارف تشهدُ سلسلة من الاستقالات خلال أوقات مُتقاربة.

وبحسب المصادر، فإنّ هناك مصارف باتت تعاني من تضاؤلٍ بأعداد الفرق الفنيّة لديها، الأمر الذي قد يفتحُ الباب أمام مشكلة كبيرة ترتبطُ بإمكان تعطّل عمل الصرافات الآليّة في أي لحظة في ظل عدم وجود كادرات تقنية كافية لمعالجتها.
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وأوضحت المصادر أنّ هذه الأزمة على صعيد الكادرات التقنية قد تُفضي يوماً ما إلى توقف عمليات سحوبات الليرة والدولار لأوقات معينة.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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