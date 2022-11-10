خبرٌ يتعلّق بسحوبات الليرة والدولار.. ماذا يجري؟

كشفت مصادر معنيّة بالقطاع المصرفي أن هناك مصارف تشهدُ سلسلة من الاستقالات خلال أوقات مُتقاربة.



وبحسب المصادر، فإنّ هناك مصارف باتت تعاني من تضاؤلٍ بأعداد الفرق الفنيّة لديها، الأمر الذي قد يفتحُ الباب أمام مشكلة كبيرة ترتبطُ بإمكان تعطّل عمل الصرافات الآليّة في أي لحظة في ظل عدم وجود كادرات تقنية كافية لمعالجتها.

Advertisement

وأوضحت المصادر أنّ هذه الأزمة على صعيد الكادرات التقنية قد تُفضي يوماً ما إلى توقف عمليات سحوبات الليرة والدولار لأوقات معينة.