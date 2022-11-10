في لبنان.. احذروا هذا الأمر فوراً

رجّح خبراء في رصد المعلومات المضللة أن تتزايد خلال الفترة الراهنة، الأخبار الخاطئة المُرتبطة بالشؤون الماليّة وتحديداً بمصرف لبنان.

وأوضحَ أحد الخبراء لـ"لبنان24" أن هناك تفلتاً في انتشار الأخبار لاسيما تلك الخاصة بالسحوبات المالية والتي تؤثر على المواطن بشكلٍ كبير، وقالت: "يوم أمس، جرى فبركة تصريح لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن الدولار، وقبلها تمّ تزوير تعميمٍ عن البنك المركزي، والمشكلة أن الناس يتفاعلون مع كل ذلك".

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ودعا الخبير المواطنين لعدم الانجرار وراء أي معلومات تصلهم عبر مجموعات "واتساب"، موضحاً أن الكلام الذي ينتشر يؤدي إلى بلبلة، وقال: "يجب الولوج إلى المصادر الموثوقة والتحقق من صحة التصريحات الواردة قبل التداول بها، لأنَّ انتشار المعلومات المضللة هو آفة خطيرة جداً وتؤثر على الصورة الذهنية للناس وتحديداً في ظل الأزمة الراهنة".

وأكمل: "هناك روابط خبيثة تصل إلى هواتف اللبنانيين يجري نسبها لجهات رسمية وتفيد مثلاً بتقديم خدمات مالية. لهذا، يجب الامتناع فوراً عن الضغط على تلك الروابط لأنها مؤذية تماماً وقد تنتهك الخصوصية".