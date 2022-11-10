تصريحٌ منسوب لبرّي.. ماذا فيه؟

نفت مصادر في حركة "أمل" لـ"لبنان24" كلاماً جرى نسبه لرئيس مجلس النواب نبيه بري مؤخراً ومفاده أن الأخير أبلغ مقربين منه بأنه لن يتم القبول برئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهوريّة.

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وأكدت المصادر أن أي تصريحٍ يصدر عن بري يوزّعه مكتبه الإعلامي، مشيرة إلى أن تلك الأخبار هدفها إثارة بلبلة في ظل الاستحقاق الرئاسي.