في طرابلس... كلب يهاجم رجلا مسّنا ويعضه

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض رجل مسن لعضة كلب اثناء مروره وسط "ساحة التل" في طرابلس خلال ساعات الصباح.

وعلى الفور، قام بعض المتواجدين في المكان بابعاد الكلب عن الرجل الذي بانت عليه علامات الوجع الشديد جرّاء العضة التي تعرض لها.