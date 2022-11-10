تغريدة جديدة من وهاب.. ماذا قال عن أحد الوزراء؟

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "إتصل بي وزير الطاقة وليد فياض مشكوراً ومؤكداً أنه لن يسكت عن سرقة المازوت الحاصلة في المنشآت وسيحوّل الأمر للنيابة العامة التمييزية. ننتظر ما سيفعله القضاء".

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