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لبنان

تخلية موقوف بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة

Lebanon 24
10-11-2022 | 03:09
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أصدر النائب العام الإستئنافي في الشمال القاضي غسان باسيل قراراً قضى بترك الموقوف لدى الأمن العام أحمد.س بسند إقامة نظراً لتدهور حالته الصحية بعد إصاباته ب" الغرغرينا"، ما يستدعي إجراء عملية عاجلة له في أحد المستشفيات الجامعية.
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وكان الوكيل القانوني للموقوف، المحامي أحمد عيتاوي، قد تقدم بكتابٍ لجانب قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، عارضاً فيه الحالة الصحية الحرجة للموقوف، فأحالت الملف على قاضي التحقيق في الشمال ناجي دحداح الذي أخذ بدوره المبادرة، سنداً الى المادة 170 من قانون العقوبات، بإحالة الملف الى القاضي باسيل الذي قرر تخلية الموقوف نظراً لوضعه الصحي الحرج ولحاجته الى إجراء عملية جراحية ومتابعة داخل المستشفى مدة شهرين تقريباً.
المصدر: الوكالة الوطنية
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