تخلية موقوف بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة

أصدر النائب العام الإستئنافي في الشمال القاضي غسان باسيل قراراً قضى بترك الموقوف لدى الأمن العام أحمد.س بسند إقامة نظراً لتدهور حالته الصحية بعد إصاباته ب" الغرغرينا"، ما يستدعي إجراء عملية عاجلة له في أحد المستشفيات الجامعية.

Advertisement