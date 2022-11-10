مستجدات طقسُ لبنان للأيام المقبلة.. هل ستعودُ الأمطار قريباً؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً صباحاً يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال و دون تعديل في الداخل، كما يستمر تكون الضباب عل المرتفعات في الفترة الصباحية.
وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الخميس حيث ينحسر تدريجياً و يتحول الى طقس مستقر.
معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و 25 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:
غائم جزئياً الى غائم احيانا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وتنحسر مساء، كما يتكون الضباب عل المرتفعات.
الجمعة:
غائم جزئياً صباحاً يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال و دون تعديل في الداخل، كما يستمر تكون الضباب عل المرتفعات في الفترة الصباحية.
السبت:
مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، و دون تعديل في الداخل. اما في مناطق البقاع الشرقي يكون الطقس غائما مع احتمال امطار خفيفة في الفترة الصباحية.
الأحد:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل في درجات الحرارة.
- الحرارة على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الداخل من 8 الى 15درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب واﻷمطار.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80% .
- حال البحر: معتدلا، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,05
- ساعة غروب الشمس: 16,38