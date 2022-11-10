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لبنان

مستجدات طقسُ لبنان للأيام المقبلة.. هل ستعودُ الأمطار قريباً؟

Lebanon 24
10-11-2022 | 03:13
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً صباحاً يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال و دون تعديل في الداخل، كما يستمر تكون الضباب عل المرتفعات في الفترة الصباحية.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي على  الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الخميس حيث ينحسر تدريجياً و يتحول الى طقس مستقر.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و 25 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وتنحسر مساء، كما يتكون الضباب عل المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئياً صباحاً يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال و دون تعديل في الداخل، كما يستمر تكون الضباب عل المرتفعات في الفترة الصباحية.

السبت: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، و دون تعديل في الداخل. اما في مناطق البقاع الشرقي يكون الطقس غائما مع احتمال امطار خفيفة في الفترة الصباحية.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل في درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة،  في الداخل من 8 الى 15درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب واﻷمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 55 و 80% .

- حال البحر: معتدلا، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

- الضغط الجوي:  764 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس:   6,05

- ساعة غروب الشمس:  16,38
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