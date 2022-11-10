لأول مرة... عصام خليفة يحضر الجلسة النيابية بصفته مرشحاً رئاسياً (صورة)

وصل الى ساحة النجمة منذ قليل، الدكتور عصام خليفة لحضور الجلسة النيابية الخامسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

يذكر ان الدكتور خليفة تم ترشيحه من قبل مجموعة من النواب التغييريين.