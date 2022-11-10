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لبنان

لأول مرة... عصام خليفة يحضر الجلسة النيابية بصفته مرشحاً رئاسياً (صورة)

Lebanon 24
10-11-2022 | 03:42
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وصل الى ساحة النجمة منذ قليل، الدكتور عصام خليفة لحضور الجلسة النيابية الخامسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
 
يذكر ان الدكتور خليفة تم ترشيحه من قبل مجموعة من النواب التغييريين.
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