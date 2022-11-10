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لبنان

برئاسة بري.. انطلاق الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

Lebanon 24
10-11-2022 | 04:03
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انطلقت عند السّاعة الـ11 صباحاً، الجلسة الرّابعة لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة في مجلس النواب، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
 
وحضر داخل القاعة العامّة أكثر من 90 نائباً، ما يعني أن النّصاب المطلوب لبدء عملية الانتخاب والذي يتحدّد بـ86 نائباً على الأقل قد تأمن حُكماً، علماً أن أيّ مرشح للرئاسة يجب ينال 65 صوتاً للفوز.
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