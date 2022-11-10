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لبنان

"شي عجيب".. تغريدة جديدة للقاضية غادة عون!

Lebanon 24
10-11-2022 | 03:23
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غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "المنطق المقلوب بهالبلد شي عجيب. انا لم اتهم احدا. المستند انتشر بالإعلام على نطاق واسع ولست اول من نشره".
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وأضافت: "بمطلق الاحوال اي  نيابة عامة اذا وصلها لازم تفتح تحقيق هيدي واجباتها. هون لا صار تحقيق ولا اي شيء ومعروف ان هناك تحويلات حصلت بمعزل عن حجمها وارقامها".

وتابعت: "بس بلبنان بيصير الحق على القاضي لازم نحاكم القاضي. انا محل اي شخص ورد اسمه بهذه اللائحة بطلب رفع السرية المصرفية وبفضح الكذب وبقلهن تعوا اطلعوا على حساباتي. ما بدها هلقد. بس بلبنان ممنوع حتى الحكي عن هذا الامر. واذا تجرأ قاض وعمل شغلو بدنا نعدمو. اسمعوا يا شعبي يا مودعين".
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