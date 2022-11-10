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لبنان

بري لسامي الجميل: اقرأ الدستور!

Lebanon 24
10-11-2022 | 04:13
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قبيل انطلاق عملية اقتراع النواب في الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، سأل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن المواد الدستورية المعمول بها لتحديد سير الجلسات من حيث الانتخاب والنصاب، فأجابه بري: " اقرأ الدستور"!.
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