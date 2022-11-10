سجالٌ بين برّي وعددٍ من النواب في البرلمان.. هكذا حصلت المواجهة الكلاميّة

في مستهلّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي عقدت، اليوم الخميس في البرلمان، حصل سجالٌ بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب ملحم خلف، سامي الجميل، نديم الجميل وهاغوب تريزيان، بشأن جلسات الانتخاب والمواد الدستوريّة المتعلقة بالنصاب.

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فمن جهته، أكد خلف أنه "من الضروري استنباط حلول من المواد الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية". أما النائب نديم الجميل فدعا إلى عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد، وقال: "المواطنون باتوا ينظرون بشكل هزلي إلى جلسات الانتخاب".

أما النائب سامي الجميل فطالب بري بتوضيح المواد الخاصّة بنصاب جلسات انتخاب الرئيس، في حين أن النائب تريزيان دعا إلى توضيح آلية الانتخاب للمواطنين منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وفي إطار ردّه على النواب، قال برّي: "بدكن جلسة أو ما بدكن جلسة.. وزعوا الأوراق".

وخلال عملية الاقتراع، قال النائب نديم الجميل: "هناك نواب خرجوا دولة الرئيس.. هل يتم احتسابهم من ضمن النصاب"، فردّ بري قائلاً: "هيدي مشاغبة وقفها.. مشاغبة ونص".