بعد الجلسة الخامسة لانتخاب رئيسٍ.. إليكم مواقف بعض النواب

مثل سابقاتها، اختتمت الجلسة النيابية الخامسة التي عقدت اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية من دون أن تؤدّ هدفها المطلوب، في حين أن مشهد "انفراط النصاب" تكرّر مُجدداً أيضاً.

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وبعد انتهاء الجلسة، تحدث النائب سامي الجميل فقال: "حاولنا مراراً أن نعلم على أيّ مواد يستند الرئيس نبيه برّي في موضوع النّصاب لأنّه برأينا يجب أن تبقى الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس".

أما النائب ملحم خلف فقال: "توجهنا الى بري لابقاء جلسة الانتخاب الحاصلة اليوم مفتوحة بدورات متتالية لا محدودة حتى لو استوجب الامر عدة ايام حتى التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية".

بدوره، قال النائب ابراهيم منيمنة: "نحن بحالة مراوحة والقوى السياسية بانتظار اشارة ما حتى يصبح هناك توافق على رئيس".

من جهته، كشف النائب ميشال دويهي أنه صوّت في جلسة اليوم بشعار "الخطة ب"، وهي دعوة لكلّ النواب لتحمّل مسؤولياتهم ولكلّ الكتل كي يحدّدوا مَن مرشّحهم ويجب انتخاب رئيس للجمهورية لأنّ البلد لم يعد يحتمل.

إلى ذلك، قال النائب مارك ضو: صوّت انا والنائب نجاة صليبا بشعار "لبنان الجديد".

أما النائب النائب قاسم هاشم: "ما زلنا مصرين على التوافق لانه لا يمكن ان نصل الى انتخابات رئاسة الجمهورية من خلال تحد او مواجهة".

وفي تصريح له، تمنى النائب كميل شمعون أن "تكون الجلسات الانتخابية مقفلة، أي أن يبقى النواب في المجلس الى حين الخروج برئيس".

وضمن كلامٍ له، أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب جورج عدوان إلى أنّ "قائد الجيش جوزاف عون أثبت بممارساته أنّه شخص مسؤول ويمتلك المؤهّلات، ولكنّه لم يترشّح حتّى اليوم، وعندما نصل إلى هذا الأمر نجتمع كتكتّل ونتّخذ القرار".



وأضاف عدوان بعد جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة أنّ "هناك مرشحاً معروفاً يزيد مؤيدوه بعد كل جلسة، واليوم تتبين جدية الترشيح، ورقم معوّض سيرتفع الخميس المقبل".