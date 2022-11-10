معوّض: قاعدة ترشيحي تكبر شيئًا فشيئًا ووصلنا إلى حدود الـ50 صوتاً

قال رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض إنّ "قاعدة ترشيحي تكبر شيئًا فشيئًا، واليوم صوّت لي 44 نائبا بغياب 5 نواب موقفهم المعلن تأييدي، وبالتالي وصلنا إلى حدود الـ50 صوتاً، وعنوان ترشيحي استعادة الدولة والمؤسسات والسيادة والعودة الى الاصلاح".

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وأضاف معوّض بعد جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة: "أعرف الصعوبات التي تواجه ترشيحي، وقد وصلنا إلى ما نحن عليه بسبب المنطق نفسه وبسبب غياب الديمقراطية".

وتابع: "بترشيحي أعدتُ منطق لبننة الإستحقاق الرئاسي، ولستُ مرشّح اصطفافات بل مرشّح عودة الدولة اللبنانيّة، وقرّرتُ استكمال هذا المسار رغم الصّعوبات وإن شاء الله نحن ذاهبون إلى تغيير جدّي".