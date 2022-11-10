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لبنان

عون: من المستحيل مقاربة الاستحقاق الرئاسي بالمعايير التقليدية

Lebanon 24
10-11-2022 | 05:32
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اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن مشهد الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم يعكس أمراً أساسياً وهو أنه ما من أحد يقوم بشيء بين جلسة وأخرى، وقال: "في حال البقاء ضمن هذه الدوامة المفرغة، فإنه لا يمكننا الوصول إلى انتخاب رئيس، ونحاول أن نعطي فرصة للآخر من أجل التقدم ولكن لا أفق زمنياً مفتوحاً لهذا الأمر". 
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وفي تصريح له عقب انتهاء الجلسة، تمنى عون "إيقاف المسرحيات القائمة، والعمل على تنفيذ نقلة نحو الأمام"، وأضاف: "نحن لا نريد القيام بعملية استعراضية، ومن المستحيل مقاربة الاستحقاق الرئاسي بالطريقة السابقة والمعايير التقليدية".

وختم: "خيارنا بالانتظار هو خيار مسؤول لان النقلة التي نحاول ان نخلقها تحدث فرقاً بالمشهدية السياسية ونعطي اليوم فرصة للتفاهم من خلال هذا الخيار". 







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