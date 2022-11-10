عون: من المستحيل مقاربة الاستحقاق الرئاسي بالمعايير التقليدية

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن مشهد الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم يعكس أمراً أساسياً وهو أنه ما من أحد يقوم بشيء بين جلسة وأخرى، وقال: "في حال البقاء ضمن هذه الدوامة المفرغة، فإنه لا يمكننا الوصول إلى انتخاب رئيس، ونحاول أن نعطي فرصة للآخر من أجل التقدم ولكن لا أفق زمنياً مفتوحاً لهذا الأمر".

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وفي تصريح له عقب انتهاء الجلسة، تمنى عون "إيقاف المسرحيات القائمة، والعمل على تنفيذ نقلة نحو الأمام"، وأضاف: "نحن لا نريد القيام بعملية استعراضية، ومن المستحيل مقاربة الاستحقاق الرئاسي بالطريقة السابقة والمعايير التقليدية".