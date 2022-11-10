Advertisement

لبنان

أمرٌ لم يفعله برّي اليوم على "غير عادة".. ما هو؟

Lebanon 24
10-11-2022 | 05:43
A-
A+
Doc-P-1009331-638036811705689516.jpg
Doc-P-1009331-638036811705689516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقب انتهاء الجلسة الخامسة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، اليوم الخميس، لم يُحدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكل علنيّ وكما درجت العادة لديه، موعداً جديداً لجلسة جديدة، إلا أنّ نواباً أكدوا تبلغهم بهذا الأمر وجزموا التاريخ المُحدّد للجلسة المقبلة.
Advertisement
وفي تصريحٍ عبر "لبنان24"، قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إنّه تم إبلاغ النواب بأنّ موعد الجلسة المقبلة تحدّد يوم الخميس 17 تشرين الثاني الجاري.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-11-10
11:17 | 2022-11-10
10:45 | 2022-11-10
10:43 | 2022-11-10
10:35 | 2022-11-10
10:33 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website