أمرٌ لم يفعله برّي اليوم على "غير عادة".. ما هو؟

عقب انتهاء الجلسة الخامسة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، اليوم الخميس، لم يُحدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكل علنيّ وكما درجت العادة لديه، موعداً جديداً لجلسة جديدة، إلا أنّ نواباً أكدوا تبلغهم بهذا الأمر وجزموا التاريخ المُحدّد للجلسة المقبلة.

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وفي تصريحٍ عبر "لبنان24"، قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إنّه تم إبلاغ النواب بأنّ موعد الجلسة المقبلة تحدّد يوم الخميس 17 تشرين الثاني الجاري.