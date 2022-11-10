ميقاتي استقبل مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: اهتمام الحكومة يتركز على حل معضلة انقطاع الكهرباء



Advertisement كما حضرت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق للسيدة پاور.

في خلال اللقاء نوّه الرئيس ميقاتي بعمل وتقديمات الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في كل القطاعات في لبنان، لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها".

وقال"نتمنى دعم الوكالة الاميركية الادارات اللبنانية تقنيا لتمكينها من تفعيل عملها، إضافة الى دعم البلديات اللبنانية في مواجهة الازمات التي تعاني منها".

وشدد على" ان اهتمام الحكومة الراهن يتركز على حل معضلة انقطاع الكهرباء وتأمين الطاقة"، مشيرا" الى العمل ايضا على موضوع الطاقة البديلة رغم وجود عراقيل تقنية وقانونية يجري العمل على حلها".

بدورها شددت المسؤولة الاميركبة على"أن لبنان في طليعة الدول التي تعمل فيها الوكالة في كل القطاعات"، منوّهة باستقرار الوضع الامني رغم الازمات التي يمر بها البلد".

وقالت" إننا نقدّر جهود الحكومة في انجاز الخطوات الاصلاحية التي تشكل جزءا من بنود التفاهم بين لبنان وصندوق النقد الدولي. ونتمنى ان يستكمل البرلمان الخطوات لاقرار قانون" الكابيتال كونترول" وقانون" هيكلة قطاع المصارف".

وشددت "على ان اولويات الرئيس الاميركي في ما يخص الوكالة هو مكافحة الفساد"، مشيرة" الى العمل لمتابعة البحث في هذا الموضوع مع الوزارات اللبنانية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، في حضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة فراس الابيض، وزير العدل هنري خوري ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي.كما حضرت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق للسيدة پاور.في خلال اللقاء نوّه الرئيس ميقاتي بعمل وتقديمات الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في كل القطاعات في لبنان، لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها".وقال"نتمنى دعم الوكالة الاميركية الادارات اللبنانية تقنيا لتمكينها من تفعيل عملها، إضافة الى دعم البلديات اللبنانية في مواجهة الازمات التي تعاني منها".وشدد على" ان اهتمام الحكومة الراهن يتركز على حل معضلة انقطاع الكهرباء وتأمين الطاقة"، مشيرا" الى العمل ايضا على موضوع الطاقة البديلة رغم وجود عراقيل تقنية وقانونية يجري العمل على حلها".بدورها شددت المسؤولة الاميركبة على"أن لبنان في طليعة الدول التي تعمل فيها الوكالة في كل القطاعات"، منوّهة باستقرار الوضع الامني رغم الازمات التي يمر بها البلد".وقالت" إننا نقدّر جهود الحكومة في انجاز الخطوات الاصلاحية التي تشكل جزءا من بنود التفاهم بين لبنان وصندوق النقد الدولي. ونتمنى ان يستكمل البرلمان الخطوات لاقرار قانون" الكابيتال كونترول" وقانون" هيكلة قطاع المصارف".وشددت "على ان اولويات الرئيس الاميركي في ما يخص الوكالة هو مكافحة الفساد"، مشيرة" الى العمل لمتابعة البحث في هذا الموضوع مع الوزارات اللبنانية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وزير الزراعة

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن واطلع منه على عمل وزارته والخطوات الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها.





نقابة قطاع الغاز

وإستقبل رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون الذي صرّح بعد اللقاء:"

اجتمعنا بدولة الرئيس ووضعناه في أجواء المشاكل التي نعانيها بالنسبة إلى سعر الجدول الذي يصدر متأخرا كل يوم من قبل وزارة الطاقة، مما سيؤثر على عملنا في فصل الشتاء المقبل، حيث لن نتمكن من تأمين احتياجات الناس كما يلزم. وكان الرئيس ميقاتي متجاوبا وأجرى اتصالات من أجل حل هذا الأمر، ولقد طلبنا منه وبما انه لا استقرار في سعر صرف الدولار، أن يكون السعر، أما بالدولار، او بحسب سعر صرف الدولار، لنا ولمحطات البنزين، لأننا نعاني جميعا في هذه المشكلة اليومية، وبذلك تختفي الطوابير ولا يعود هناك انقطاع في هذه المادة. ولقد اشار دولته الى العمل لحل هذه المشكلة في أسرع وقت.