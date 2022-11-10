هجومٌ من نعيم قاسم ضدّ الأميركيين.. ماذا قال؟

رأى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "رئيس الجمهورية الجديد يجب أن يكونَ وطنياً لا يقبل بالسيطرة الأجنبية على لبنان ولا يكون مؤتمراً بأوامر أميركا في لبنان"، وقال: "هذا الرئيس يجب أن ينهض بالاقتصاد وأن يوافق على خطة إنقاذ وأن يساعد عليها، وأن يراعي حقوق الناس وحقوق المودعين والشأن الاجتماعي لنعمل سوياً على النهضة بواقع لبنان الاقتصادي تمهيداً لمعالجة الأمور المختلفة".

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وخلال حفل تأبيني في بيروت، قال قاسم: "سمعتم أمس المقابلة التي جرت مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ببرا ليف، التي بيَّنت السياسية الأميركية في لبنان والمنطقة ومما قالته: "إنني مدركة للرواية السائدة هنا (أي أميركا) وفي أماكن أخرى أنَّ ترك لبنان ينهار قد يمكنه بطريقة ما إعادة البناء من الرماد متحرراً من الطاعون الذي مثَّله حزب الله لسنوات". هذا يعني أنَّ أميركا هي التي تعمل ليل نهار من أجل إسقاط لبنان، من أجل تدمير لبنان، ومن أجل إيذاء الشعب اللبناني لأنَّهم لن يستطيعوا القيام بالسياسات التي يؤمنون بها لمصلحة العدو الإسرائيلي. لماذا تواجه أميركا حزب الله؟ لأنَّه يقاتل إسرائيل. لماذا يقاتل حزب الله إسرائيل؟ لأنَّها محتلة". وخلال حفل تأبيني في بيروت، قال قاسم: "سمعتم أمس المقابلة التي جرت مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ببرا ليف، التي بيَّنت السياسية الأميركية في لبنان والمنطقة ومما قالته: "إنني مدركة للرواية السائدة هنا (أي أميركا) وفي أماكن أخرى أنَّ ترك لبنان ينهار قد يمكنه بطريقة ما إعادة البناء من الرماد متحرراً من الطاعون الذي مثَّله حزب الله لسنوات". هذا يعني أنَّ أميركا هي التي تعمل ليل نهار من أجل إسقاط لبنان، من أجل تدمير لبنان، ومن أجل إيذاء الشعب اللبناني لأنَّهم لن يستطيعوا القيام بالسياسات التي يؤمنون بها لمصلحة العدو الإسرائيلي. لماذا تواجه أميركا حزب الله؟ لأنَّه يقاتل إسرائيل. لماذا يقاتل حزب الله إسرائيل؟ لأنَّها محتلة".

وتابع قاسم: "اليوم معاناة لبنان سببها المركزي والأساسي العقوبات الأميركية والتدخل الأميركي لإسقاط قيمة النقد اللبناني وإثارة الفتن والتخريب الدائم، وهم الذين يمنعون أي حل من حلول الكهرباء ليُبقوا لبنان تحت الضغط. أميركا ومعها الدول الاوروبية هم الذين يلزمون لبنان بالنازحين ويمنعونهم من العودة إلى بلدهم رغم كل التسهيلات الموجودة، لماذا؟ لأنَّهم يريدون التحكم بخيارات لبنان وسياسات لبنان ومستقبل لبنان، لكن علينا أن نكون متفائلين بأنَّ أميركا لا تستطيع أن تفعل ما تريد، تستطيع أن تضغط أو أن تخرب لكنها لا تستطيع أن تغيِّر معادلة خيارات الناس الحقيقية".



وختم: "أخيراً، اليوم لدينا انتخاب رئيس للجمهورية، ونحن نعتبر أنَّ انتخاب الرئيس ضرورة وواجب، وكل ما يمكن أن يعالج وضع لبنان معلَّق على انتخاب الرئيس أولاً، وبعد ذلك اختيار الحكومة وبعد ذلك إقرار خطة إنقاذية، بغير هذا الطريق من الصعب أن نرتفع من هذه الهاوية التي فيها لبنان".