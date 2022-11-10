بعد التصويت له في جلسة اليوم... زياد بارود يخرج عن صمته وهذا ما قاله

كتب الوزير السابق زياد بارود عبر حسابه على "تويتر": "أود أن افترض حسن نية الصوت الكريم، ولكنني لست معنيا بترشيح لم اعلنه حتى اللحظة. الرمادية لن تكون في قاموسي. الترشّح يكون صريحا ومباشرا أو لا يكون! في ظل انقسام عامودي وتحديات هائلة، أبعد من الشخص، كائنا من كان، النجاح في المهمة الجامعة".

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وأضاف بارود: "أي ترشّح ملتبس وغير مقرون برؤية واضحة وموقف حاسم من كل المواضيع، يؤدي إلى ضبابية في أذهان اللبنانيات واللبنانيين الذين يستحقون شفافية مطلقة. حبّذا لو يفرض الدستور إلزامية الترشيح".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أحد النواب صوّت في جلسة اليوم بورقة كُتب عليها إسم زياد بارود.