بيان عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات... ماذا جاء فيه؟

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم البيان التالي:"أثنى وزير الاتصالات جوني القرم على الجهود التي حققتها شركتا "تاتش" و"ألفا" المشغلتين للخليوي، في الاختبار الحي لسرعة الانترنت على شبكة الجيل الخامس 5G الذي اجرته أمس الشركتان، بحيث سجّلت كل من "تاتش" و"ألفا" سرعة انترنت تجاوزت 1.5 غيغابيت في الثانية، في تجربة لما ستبلغ عليها السرعات عند إتاحة خدمة ال 5G تجاريا.وثمّن الوزير القرم عمل شركتي "ألفا" و"تاتش" لتعزيز مكانة لبنان في مجال الاتصال والتكنولوجيا".