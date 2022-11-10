Advertisement

لبنان

بيان عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
10-11-2022 | 06:14
A-
A+
Doc-P-1009351-638036830573529804.jpg
Doc-P-1009351-638036830573529804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم البيان التالي: 

"أثنى وزير الاتصالات جوني القرم على الجهود التي حققتها شركتا "تاتش" و"ألفا" المشغلتين للخليوي، في الاختبار الحي لسرعة الانترنت على شبكة الجيل الخامس 5G الذي اجرته أمس الشركتان، بحيث سجّلت كل من "تاتش" و"ألفا" سرعة انترنت تجاوزت 1.5 غيغابيت في الثانية، في تجربة لما ستبلغ عليها السرعات عند إتاحة خدمة ال 5G تجاريا. 
Advertisement

وثمّن الوزير القرم عمل شركتي "ألفا" و"تاتش" لتعزيز مكانة لبنان في مجال الاتصال والتكنولوجيا".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-11-10
11:17 | 2022-11-10
10:45 | 2022-11-10
10:43 | 2022-11-10
10:35 | 2022-11-10
10:33 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website