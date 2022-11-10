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لبنان

ماذا طلبت قوى الأمن من المواطنين؟

Lebanon 24
10-11-2022 | 06:31
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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي:

بتاريخي 10 و13-11-2022 وفي مدينة كميل شمعون الرياضية، ستقام مباراتان لكرة السلة ضمن التصفيات المؤهلة الى بطولة كأس العالم لمنتخبات الرجال 2023.
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لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، ركن سياراتهم في موقف السيارات المكشوف الكائن في الجهة الجنوبية للمدينة الرياضية الذي يتم التوجه اليه من خلال اعتماد:

 المسلك المؤدي من مستديرة السفارة الكويتية نحو المدينة الرياضية على بعد حوالى /200/م فوق النفق على يمين الطريق.
 
 
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