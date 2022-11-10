ماذا طلبت قوى الأمن من المواطنين؟

Advertisement

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي:بتاريخي 10 و13-11-2022 وفي مدينة كميل شمعون الرياضية، ستقام مباراتان لكرة السلة ضمن التصفيات المؤهلة الى بطولة كأس العالم لمنتخبات الرجال 2023.لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، ركن سياراتهم في موقف السيارات المكشوف الكائن في الجهة الجنوبية للمدينة الرياضية الذي يتم التوجه اليه من خلال اعتماد:المسلك المؤدي من مستديرة السفارة الكويتية نحو المدينة الرياضية على بعد حوالى /200/م فوق النفق على يمين الطريق.