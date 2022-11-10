أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أقدموا على سرقة مركز الشؤون الإجتماعية في البيرة - عكار بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا أجهزة مراقبة و"سيرفر" بداخله معلومات "مشروع الفقير".



وقد حضرت شرطة البلدية ودورية من قوى الأمن الدخلي التي عملت على رفع البصمات، وباشرت بالتحقيقات لتحديد هوية الفاعلين.

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