بقرادونيان: هناك كثيرون يستحقون التقدير لكن المجرمين؟ فمكانهم على مشانق العار

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كتب الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان:"تفاجأنا اليوم بإقامة نصب تذكاري ل"شهداء جمهورية أذربيجان" في بلدة الكواشرة العكارية بحضور النائب محمد سليمان والنائب جيمي جبّور.مع إحترامنا لأهالي البلدة، هذه إهانة أن يُقام نصب تذكاري لمجرمين بحق الإنسانية في بلدة لبنانية، فلماذا يصرّ البعض أن يلطّخها بالدماء؟وكيف للبعض أن يتجاهل موقف لبنان الرسمي باستنكار القتل والتدمير في البلدات الأرمينية، ويحمّل أرض الوطن حمل دماء الأبرياء بهدف تقدير السفّاحين لحسابات خاصة؟هناك كثيرون يستحقون التقدير… لكن المجرمين؟ فمكانهم على مشانق العار."