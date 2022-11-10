بالصور... الجيش في حيّ الشراونة وهذا ما يقوم هناك

أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر"، أنّ "الجيش اللبناني يقوم حاليًّا في حي الشراونة بتلف مساحة من الأرض المزروعة بنبتة الماريجوانا داخل خيَم زراعية، ويعمل على تفكيك الخيَم وقد صادر مولدًا كهربائيًّا كان يُستعمل لري الأرض.

Advertisement