بالصور... الجيش في حيّ الشراونة وهذا ما يقوم هناك

يقوم الجيش اللبناني حاليًّا في حي الشراونة بتلف مساحة من الأرض المزروعة بنبتة الماريجوانا داخل خيَم زراعية، ويعمل على تفكيك الخيَم وقد صادر مولدًا كهربائيًّا كان يُستعمل لري الأرض.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/bSw6hiI2pN
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 10, 2022
يقوم الجيش اللبناني حاليًّا في حي الشراونة بتلف مساحة من الأرض المزروعة بنبتة الماريجوانا داخل خيَم زراعية، ويعمل على تفكيك الخيَم وقد صادر مولدًا كهربائيًّا كان يُستعمل لري الأرض.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/bSw6hiI2pN