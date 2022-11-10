Advertisement

لبنان

بالصور... الجيش في حيّ الشراونة وهذا ما يقوم هناك

Lebanon 24
10-11-2022 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1009381-638036892213187656.jpeg
Doc-P-1009381-638036892213187656.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر"، أنّ "الجيش اللبناني يقوم حاليًّا في حي الشراونة بتلف مساحة من الأرض المزروعة بنبتة الماريجوانا داخل خيَم زراعية، ويعمل على تفكيك الخيَم وقد صادر مولدًا كهربائيًّا كان يُستعمل لري الأرض.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-11-10
11:17 | 2022-11-10
10:45 | 2022-11-10
10:43 | 2022-11-10
10:35 | 2022-11-10
10:33 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website