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لبنان
الجميل: على بري ان يوضح المواد المستند اليها لاعتماد نصاب الثلثين
Lebanon 24
10-11-2022
|
08:08
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أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، في تصريح بعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: "اننا حاولنا مرارا وتكرارا داخل جلسة انتخاب الرئيس الاستيضاح من رئيس مجلس النواب بشأن المواد الدستورية التي استند عليها في موضوع احتساب النصاب من دون جدوى، مطالبا بجواب واضح والا فإن النقاش سيتكرر في كل جلسة".
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وقال الجميل: "ان المادة 49 لا تحدد نصاب الجلسة وبالتالي كان يفترض ان تبقى الجلسات مفتوحة وان يبقى النواب في المجلس حتى انتخاب رئيس بناء على المواد 74 و75 من الدستور".
واردف: "كان يجب على الرئيس بري ان يوضح المواد التي استند اليها لاعتماد نصاب الثلثين، ولكن للاسف يعتبر اننا لا نستحق الجواب في وقت نحن نمثل الشعب اللبناني وواجبنا احترام الدستور وتطبيقه، ولذلك نتمنى ان نحصل على اجابة على هذا الموضوع والا سنضطر لفتح النقاش في الجلسة المقبلة لاننا لم نجد بعد اي مادة في الدستور تلزم نصاب الثلثين".
وكان الجميل سأل رئيس المجلس خلال الجلسة عن المواد الدستورية المعمول بها لتحديد سير الجلسات من حيث الانتخاب وتحديد النصاب،: على اي مادة تستند؟، فأجابه بري:
"اقرأ الدستور". فرد الجميل: سبق وقرأته جيدا جدا".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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