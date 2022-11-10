القاضي منصور ترك المودعين الموقوفين الساحلي والعلي مع تعهد بعدم التكرار

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اصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور قرارا قضى بترك المودعين الموقوفين علي الساحلي وكاترين العلي اللذين كانا اقتحما بنك الاعتماد اللبناني في الحازمية، مع تعهد بعدم التكرار.لكن المودعين رفضا هذا التعهد رفضاً قاطعاً الا في حال إعادة بقية مبلغ الودائع اليهما كاملة وبعملة الايداع.