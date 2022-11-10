بعد شكوى بري ضدها.. القاضية عون امام النيابة العامة التمييزية

تبلغت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، إستدعاءها الى جلسة أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين 14 تشرين الثاني الجاري، وذلك للاستماع اليها على خلفية الشكوى التي تقدّم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري بإسمه وإسم عقيلته رندة، بواسطة وكيلهما المحامي الدكتور علي رحال، بجرائم القدح والذم، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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وفي حديث لها مع قناة "الجديد"، قالت عون: "تبلغت استدعائي أمام النيابة العامة التمييزية بدعوى من الرئيس بري وسأدرس الملف قانونياً قبل اتخاذ قراري بالحضور من عدمه "وممكن أحضر ليش لأ".



وكانت القاضية عون قد نشرت تغريدة تضمّنت أسماء مسؤولين لبنانيين، من بينهم الرئيس بري وعقيلته، لديهم حسابات مجمّدة في المصارف السويسرية، مشيرة الى "أنها لا تعلم مدى صحة هذه المعلومات"، ثم عادت ومحت التغريدة.